日本ハム、巨人、中日で活躍した小笠原道大氏が４日までに自身のインスタグラムを更新。最強コンビの２ショットが話題だ。「アパホテル５５周年記念パーティーにお誘いいただき行ってきました」とスーツ姿をアップした小笠原氏。「なんとラミちゃんと席が隣でしたオガラミです」とＤｅＮＡ元監督のアレックス・ラミレス氏との笑顔の２ショットを公開した。２人は巨人時代に「オガラミ」コンビとして強力クリーンアップを