◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）阪神・元山飛優内野手（２７）が４日、１軍に合流した。昨年１０月に西武から戦力外通告を受け、１１月に阪神入団。今年５月１２日・ヤクルト戦（神宮）で移籍後初安打を放ったが、２０日に出場登録を抹消されていた。２軍公式戦は、ここまで１３試合で打率２割２分、２打点。思い入れの強い古巣戦で結果を出す。「やっぱり多少意識はしてしまいますけど、シー