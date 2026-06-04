買い物に行けない日も、暑くて料理したくない日も「冷凍うどん」があれば解決します。つるりと食べやすく、さっぱりした味で、野菜と合わせれば栄養満点です。今回は、ランチにぴったりの冷たい麺レシピを4つご紹介します。 ▼つくれぽ3200件以上の殿堂レシピ うどんと野菜にめんつゆをかけるだけ。栄養士直伝レシピで、マヨじょうゆであえたツナがアクセントに。 ▼レンジ蒸しなすとツナは相性抜群 フライパン不要で火も使わ