乗用車に赤色灯やサイレンなどを取り付け“ニセの覆面パトカー”にしたなどとして男性2人が摘発された事件で、警視庁は、別の車にも赤色灯などを取り付ける違法な改造をしたなどとして、2人を追送検しました。埼玉県戸田市の男性会社員（22）は去年4月から7月ごろ、同級生で無職の男性（23）から依頼され、乗用車に赤色灯やサイレンなどを取り付けて“ニセの覆面パトカー”にする違法な改造をした疑いがもたれています。また、改造