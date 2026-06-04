俳優の柏原収史さんが6月3日、自身の公式X（旧Twitter）で救急搬送されたことを報告しました。 【写真を見る】【 柏原収史 】大腸の「憩室出血」で緊急手術輸血3600ccで「本当に状態が危なかった」事前にAIへ症状を相談「有力なアドバイスをくれた」投稿によると、前日の6月2日夜、自宅スタジオで歌手の天野なつさんのレコーディング中にトイレで下血があり、天野さんが救急車を呼んだとのことです。柏原さんは「少し