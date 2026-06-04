お笑いコンビ・ココリコの田中直樹さん、オズワルド（伊藤俊介さん・畠中悠さん）、ドンデコルテ（小橋共作さん・渡辺銀次さん）、かけおち（青木マッチョさん・赤木細マッチョさん）が、MSCジャパンの「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーン オープニングイベントに登壇しました。【写真を見る】【オズワルド伊藤俊介】“シマホッケ” との共通点「焼いたら美味しい」芸能界で活躍するために「定期的に燃えて