埼玉県三郷市で、飲酒運転で小学生4人をひき逃げしたとして執行猶予付きの有罪判決を受けた男が、無免許運転の疑いで現行犯逮捕されました。【写真を見る】現行犯逮捕小学生4人飲酒ひき逃げで有罪の男が執行猶予中に無免許運転か中国籍の43歳裁判で「今後一切運転しない」と話すも…また同じ車で埼玉・三郷市職業不詳の中国籍・〓洪鵬容疑者（43）はきのう午後、三郷市の自宅近くの路上で、無免許運転していたところを現行