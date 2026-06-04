脚本家の宮藤官九郎氏が4日、NHK2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見に出席し、28年前期作「ほんのモキチ」の脚本を手掛けると発表した。ヒロインは女優・河合優実。宮藤氏は13年放送の「あまちゃん」以来、15年ぶりの朝ドラ執筆となるが「せっかくだから前回とは違うアプローチをしたい」と意気込んだ。第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲