「爆弾を落とすよと言って、一億ドルの防空壕を売っているようなものだ」ライバル企業のトップにここまで皮肉られるAIとは、いったいどんなものだろうか。アメリカのAI企業「アンソロピック」が開発した「クロード・ミュトス」というAIモデルが今、世界のサイバーセキュリティ専門家や政府をザワつかせている。このAIは現在、誰でも使えるわけではなく、信頼できる約50の組織にだけ特別に公開されている状況だ。なぜそこまで警戒さ