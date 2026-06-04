自家用車を覆面パトカーのように違法改造したとして、警視庁が４日、首都高速道路の１００％子会社「首都高パトロール」（東京都港区）社員の男（２２）を道路運送車両法違反（不正改造）容疑で東京地検に追送検したことがわかった。捜査関係者によると、男は昨年１月頃、自宅駐車場で、日産「スカイライン」にサイレンを鳴らす装置や赤色灯を取り付けるなど違法な改造をした疑い。容疑を認め、これまでの調べに「誰も偽物と気