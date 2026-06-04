【ATMおじさん異世界でモテ期が止まらない！2】 6月8日発売予定 価格：792円 【拡大画像へ】 キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックスより「ATMおじさん異世界でモテ期が止まらない！2」を6月8日に発売する。価格は792円。 本作は原作・林達永氏、作画・チェ・ミンジ氏によるマンガ。妻や娘、仕事の部下にもATMとして扱われていた中年男性・