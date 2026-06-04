持ち帰りすし店の小僧寿しは、2026年6月3日から9日まで「マルイファミリー溝口」に期間限定で出店しています。海鮮丼や押し寿司なども用意手巻寿しの「鉄火」「えびマヨ」「サーモンレタス」などの人気ネタ13種類を、180円均一の特別価格で販売しています。販売商品を一部紹介します。・手巻寿し「鉄火」180円手巻き寿しの定番メニューです。・手巻寿し「サーモンレタス」...180円女性人気ナンバーワンの一品です。・手巻寿し「