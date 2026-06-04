フィックスターズ、テラスカイ、エヌエフホールディングス、ＨＰＣシステムズ、浜松ホトニクスなど量子コンピューター関連が、全般リスクオフ相場のなか軒並み強さを発揮している。ここ米国株市場でＩＢＭ＜IBM＞などをはじめ量子コンピューター関連株が人気で、この流れが東京市場にも波及している状況だ。米国では３日、量子コンピューター新興企業であるクオンティニュアム