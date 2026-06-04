マクセルが強含みとなっている。同社はきょう、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と全固体電池の共同研究を開始すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 これはＪＡＸＡ宇宙技術実証加速プログラムにおいて、「宇宙機ミッションを最大化する高耐熱全固体電池の開発実証」をテーマとして提案し、選定されたもの。共同研究では、人工衛星への搭載を想定した全固体電池の実証を行うとしている。 出所：MI