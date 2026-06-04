午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５５０、値下がり銘柄数は９６４、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に銀行、海運、機械、空運。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS