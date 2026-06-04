開催：2026.6.4 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 0 - 7 [ドジャース] MLBの試合が4日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとドジャースが対戦した。 Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。 2回表、5番 カイル・タッカー 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームラ