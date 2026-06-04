good morning N°5『破壊、再生、ディストーション』 good morning N°5『破壊、再生、ディストーション』が7月30日(木)から下北沢 ザ・スズナリで上演される。音楽は中村 中、作・演出は澤田育子。 劇団「good morning N°5」は、脚本・演出の澤田育子を中心に2008年に設立。 下北沢を中心に毎年新作を上演し、30作品以上を発表してきた。 世界平和を念頭におき、オリジナルの音楽と共に、愛とくだらなさを爆