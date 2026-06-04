韓国で第9回全国同時地方選挙の当日に投票用紙が不足する騒動が発生したなか、責任の所在をめぐる攻防が法的対応へと発展する様相を呈している。市民団体が中央選挙管理委員会とソウル市・松坡区（ソンパグ）の選挙管理委員会の責任者らを、職権乱用および職務遺棄の容疑で告発したためだ。【写真】韓国人1000人が選んだ「史上最悪の大統領」市民団体「庶民民生対策委員会（庶民委）」は投票日だった6月3日の21時30分ごろ、ノ・テ