【写真＆動画】BTS、13周年の絆感じる笑顔の“Family Photo”13枚／Family Photo Short Clip／これまでのBTS BTSのグループ公式SNSが更新。6月13日のデビュー13周年に向けた「BTS FESTA」の一環として、恒例のメンバー7人による“Family Photo”が公開され、ファンから大きな反響が寄せられている。 ■BTS、恒例の“家族写真”を披露！デビュー13周年の奇跡と軌跡 「BTS FESTA」は、BTSのデビュ&