泉州電業 [東証Ｐ] が6月4日後場(14:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比16.3％増の58.4億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の110億円→117億円(前期は92.7億円)に6.4％上方修正し、増益率が18.6％増→26.2％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期