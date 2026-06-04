4日14時現在の日経平均株価は前日比1005.87円（-1.47％）安の6万7396.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は550、値下がりは964、変わらずは44と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は705.57円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が123.03円、フジクラ が34.39円、リクルート が29.67円、村田製 が28.56円と続いている。 プラス寄与度トップは東エ