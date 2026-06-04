伝説の脱力系カプセルトイ「ハトカー」が、人気ラインアップを集めたベスト版になって帰ってきます。株式会社キタンクラブは、カプセルトイ「プルバックハトカー THE BEST！」を、2026年6月5日から全国のカプセルトイ売り場にて順次発売します。価格は1回400円（税込）で、ラインアップは全6種です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ハトカー」は、2018年に発売されて話題を呼んだ、ハト型のプルバックトイ