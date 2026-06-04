2026年6月3日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米国で審議されている新法案が中国資本を標的としたことで、独メルセデス・ベンツが販売停止の危機に直面していると報じた。記事は、米下院で審議されている「2026年自動車近代化法案」の適用範囲が拡大され、中国など「外国の敵対勢力」による影響を抑制する条項が追加されたと紹介。新草案の規定では、敵対国が直接または間接的に15％を超える株式を保有する自動