両親が子どものために専用口座を開設し、お年玉を預けます。そのお金は両親が勝手に使っても良いものでしょうか？最近、上海市松江区法院（裁判所）はこのような案件を審理し、母親にお年玉の大部分を返還するよう命じました。中国人夫婦の王さんと李さんの間には2020年に男の子が生まれ、夫婦は男児名義の銀行口座を開設し、受け取った出産祝金などを預けました。その後の数年間、祖父母や親戚からもらった祝儀やお年玉を次々と預