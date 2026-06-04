「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」地元の人なら知っているであろうクイズに挑戦！正解したらご褒美ゲット！＜出演者＞・なすなかにし・浦野モモ（日本テレビアナウンサー）＜ご紹介した施設＞●葉山マーケット1987年に開始した葉山のお店を中心に約20店舗が並ぶ日曜限定朝一【カフェテーロ葉山】・コーヒーチェリー ジンジャー125g：1,450円 250g：2,650円・コーヒーチェリー コーラ125g：1,450円 250g：2,650円【