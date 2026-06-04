伊坂幸太郎さんの小説『重力ピエロ』が、4日発表の『オリコン週間文庫ランキング』で16年10か月ぶりにTOP20入りしたことが発表されました。『重力ピエロ』は、2人の兄弟と放火事件をめぐるミステリー作品。2003年に単行本、2006年に文庫版が刊行されました。今回、文庫版が週間売り上げ0.4万部を記録し、前週のTOP100圏外から19位に急上昇。このランキングでTOP20入りするのは16年10か月ぶりということです。作品が注目されたきっ