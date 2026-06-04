お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した声優で女優・戸田恵子（68）の“神対応”を明かした。長年「アンパンマン」の声を担当する戸田とは、家族ぐるみの付き合いという山崎は、現在9歳、6歳、8カ月の3姉妹を子育て中。自宅に戸田を招いた際の子供たちの反応について「何となく分かってる」と説明。「上の子とかは、もちろん知