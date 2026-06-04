２０２５年３月に他界した映画監督・篠田正浩の多彩な作品世界に改めて光を当てるプロジェクトが没後１年のタイミングで動き出した。中核は、個性豊かなさまざまな劇場がリレーするように行う回顧上映。その作品世界をさまざまな視点からたどり、未来につないでいくための取り組みだ。最初の上映館でのトークには、篠田の妻であり、映画の同志でもある岩下志麻が登壇。「出会わなかったら今の私はない」と語った。（編集委員恩