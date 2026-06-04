◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー4オリックス（6月3日、東京ドーム）7回から巨人のマウンドに上がった堀田賢慎投手。8回ウラに丸佳浩選手が代打逆転満塁ホームランを放ち、勝利投手となりました。これは今季初勝利。試合後の取材に対しては「丸さんのホームランしか覚えてないです。あと、ホームラン打たれたところしか覚えていないです」と笑った堀田投手でしたが、「ホームランは打たれましたけど、その後、続けずにゼロで抑えた