2026年6月3日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）で、MCの南海キャンディーズ・山里亮太さんが沖縄県の玉城デニー知事に向けて、辺野古沖ボート転覆事故の遺族の質問に答えるよう呼びかけ、反響を集めている。「遺族の問いかけに答えるというのも、県知事として大事」5月31日、辺野古沖ボート転覆事故で犠牲になった女子生徒の父親がnoteに投稿した「もし沖縄県が辺野古への基地移設問題を高校生向けの平和教育の題材とするならば、