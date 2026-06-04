食欲を抑制したり血糖値を下げたりすることで肥満の解消につながると言われている「GLP-1受容体作動薬」は、重篤な副作用はあまり多くないとされていますが、実際に体感する副作用についての十分な臨床試験が不足している面もあります。ペンシルベニア大学のコンピュータ情報科学研究者らが発表した論文では、AIを用いてインターネット上の書き込みを広く分析することで、臨床研究では知られていなかった副作用を発見できる可能性