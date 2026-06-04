ファミリーマートにて、大人気アニメ『ブルーロック』とコラボレーションした「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンを開催！対象のお菓子を買うともらえるオリジナルグッズや、ファミマ限定デザインのブロマイドなど、“エゴイスト”たちが集結した限定グッズが多数登場します☆ ファミリーマート アニメ『ブルーロック』コラボキャンペーン「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」&