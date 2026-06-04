光岡自動車は4日、公式サイトで2026年11月発表する“新型車”のティザー画像を公開した。【写真多数】現代によみがえった旧車…光岡自動車『M55 RS』内外装全部見せ同車はティザー画像とともに、今後のスケジュールを発表。「現時点での詳細はお伝えできませんが、楽しくワクワクする『ミツオカらしさの原点』を今後も公式SNSや特設サイトを通じて順次情報を発信してまいります」と発表した。■発表までのスケジュール概要2026