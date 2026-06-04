お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（50）が4日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。大手回転ずしチェーン「はま寿司」の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、交流サイト（SNS）に投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして、埼玉県警が威力業務妨害容疑で、同県毛呂山町の無職の男（43）を逮捕したことについてコメントした。逮捕容疑は5月27日午前11時20分ごろ、県内の店舗で注文して届いた商品に食器