◇ナ・リーグドジャース7−0ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては4打数3安打2四球、投げては6回2安打無失点6奪三振の快投で6勝目を挙げ、チームの連勝に貢献。ドジャースは40勝に到達した。試合後、大谷は「前回よりは良かったかなと思います。すごく良かったかは分からないけ