ＮＨＫは４日、２８年前期の連続テレビ小説を、宮藤官九郎氏が手がける「ほんのモキチ」と発表した。ヒロインは河合優実。朝ドラ史上最も不仲な夫婦を描くといい、歌人の斎藤茂吉夫妻がモデルとなる。朝ドラは２６年後期は宇野千代さんをモデルにした「ブラッサム」が放送予定。ヒロインは石橋静河。２７年前期はバカリズムが脚本を手がける「巡るスワン」。長野県の警察署を舞台にした物語で、生活安全課に配属された女性警察