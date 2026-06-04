元サッカー日本代表の中澤佑二さんと、お笑い芸人のワッキーさん（ペナルティ）が、サッカー日本代表の冨安健洋選手を応援するイベント「＃トミと新たな景色を」応援キャンペーン 始動発表会に登場しました。 【写真を見る】【 ペナルティ・ワッキー 】がんの後遺症で「唾液が出づらい」舞台を乗り切った「強い意志」イベント冒頭からワッキーさんのギャグ「芝刈り機」を披露するなど、テンションMAXの2人。デュエル