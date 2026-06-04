衆議院の議員定数削減をめぐり、自民党の鈴木幹事長は、比例代表のみ45議席削減する方針で党内の意見集約を図るよう高市総理から指示を受けたと明らかにしました。自民党鈴木幹事長「（高市）総裁からも政権公約を守る、すなわち、今国会で1割を目標に定数削減を目指す。削減は比例代表をもって行うよう党内の意見をまとめて欲しいとの意向でありました」自民党の鈴木幹事長は4日、政治改革本部の会合でこのように話し、衆議院の