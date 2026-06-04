アムネスティ・インターナショナル日本からの発表です。【映像】ハラスメントの申立てに関する報道について「ハラスメントの申立てに関する報道について現在、当法人の職員によるハラスメントの申立てについて、複数の報道がなされております。当該ハラスメントの申立てについては、独立した立場の弁護士による調査を行っており、2026年6月末までに調査結果を受領する予定です。理事会としては、同調査の結果を受けて、適切に対