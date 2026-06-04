【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、６回を２安打無失点に抑えて６勝目（２敗）を挙げた。規定投球回には１イニング足りないものの、防御率は０・７４とした。打者としては一回に二塁への内野安打、六回に右前打、九回に右前打を放って４試合連続の複数安打をマークした。４打数３安打２四球