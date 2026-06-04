【映像】広瀬すずと伊藤沙莉の息の合ったトーク6月3日、俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（32）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が出演する「ザ・プレミアム・モルツ」の新CMが公開された。8日から放送される新CMは、「ちびまる子ちゃん」の登場人物がプレミアムな大人になった世界を描いた「プレモル子ちゃん」シリーズ。今回のCMは星を眺めながらビールを飲む、かけがえのない時間を堪能するというストーリーだ。C