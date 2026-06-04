■MLBダイヤモンドバックス0ー7ドジャース（日本時間4日、チェイス・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・投手兼DH”で先発出場。6回、89球を投げて、被安打2、奪三振6、四死球1、失点0。序盤は制球に苦しんだが、6回を無失点の好投。規定投球回には1イニング足らずも防御率は圧巻の0.74をマークした。打撃では4打数3安打2四球、2試合ぶり今季6度目の3安打をマーク、打率も.301と3