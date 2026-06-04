NHKは4日、都内の同局で会見を開き、28年前期の連続テレビ小説が「ほんのモキチ」に決まり、脚本を宮藤官九郎（55）、ヒロインを河合優実（25）が務めることが発表された。河合にとって、朝ドラは「あんぱん」に続いて2回目の出演で、ヒロイン役を射止めた。19年に映画「よどみなく、やまない」で主演デビューすると、22年には「冬薔薇（そうび）」や「PLAN 75」「ある男」「女子高生に殺されたい」など8作品に出演し、たぐいまれ