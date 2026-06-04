アイナ・ジ・エンドの「ルミナス - Luminous」が、昨年リリースされた「革命道中 - On The Way」に続き、SNS総再生回数1億回を突破した。本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌のためにアイナ・ジ・エンド自身が書き下ろした楽曲。「革命道中 - On The Way」と同様、Shin Sakiuraとの共作となる。優しくも力強い想いを込めた冒頭の歌はじまりから、壮大な世界へと歩みだしていく行進感と、気持ちが開けてい