6月11日より、いよいよ「FIFAワールドカップ2026」が開幕する。今年は初の試みとして、カナダ・メキシコ・アメリカ合衆国の3か国が共同開催。出場国は過去最多の48チームへと拡大され、史上最大規模のワールドカップとして各国が熱戦を繰り広げる。各チームや試合への注目が高まっている一方、話題を集めているのが、7月19日（米国時間）にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催される決勝戦でのハーフタイムショー実