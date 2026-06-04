マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの新天地はオランダになるかもしれない。今年1月に出場機会を求めてバルセロナからジローナに期限付き移籍で加入したテア・シュテーゲンは、加入から間もない1月31日のラ・リーガ第22節オビエド戦で左太もも裏を負傷。早々に戦線離脱を余儀なくされた。その後、ジローナでの公式戦出場はなく、チームも2部降格が決定。今シーズン終了とともにテア・シュテーゲンは所属先のバルセロナに戻るこ