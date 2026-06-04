Elgatoと、モジュール型デスクシステムを展開するPREDUCTSは、共同展示『WORK FLOW自由を配置する道具展』を6月11日から6月14日まで、PREDUCTSの拠点「PREDUCTS FACTORY」（東京都世田谷区）で開催することが発表された。 Elgatoは親会社であるCORSAIR®（NASDAQ: CRSR）傘下のクリエイター向けテクノロジーブランド。配信、動画制作、デザイン、音楽制作、リモートワークなど多様化する