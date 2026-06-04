ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」のグッズ事前販売を6月3日18時よりにじさんじオフィシャルストアにて開始する。 【画像あり】ゴシックと貴族衣装を活かしたグッズたち全15種ラインナップ あわせて展開されるグッズは、ペンライト、Tシャツ、フリル付きマフラータオル、トートバッグ、BIGうちわ、う