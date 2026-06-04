チェルシーが、ユヴェントスに所属するイタリア代表DFアンドレア・カンビアーゾ（26）の獲得に興味を持っているようだ。今季はエンツォ・マレスカ氏とリアム・ロシニアー氏を解任するなど2度の指揮官交代があったチェルシー。4月下旬からはカラム・マクファーレン氏がシーズン終了まで暫定監督を務めていたが、新シーズンからシャビ・アロンソ氏が新指揮官に就任することがすでに決まっている。そんなチェルシーでは今季のプレミア