近年、抹茶は世界的なブームを超え、日本文化を象徴する存在のひとつとなりました。しかし、日本茶の世界には、まだ広く知られていない奥深い魅力が数多く残されています。そのひとつが「玉露」です。1690年創業の老舗茶商 山本山は、2026年6月1日から7月9日まで、Caption by Hyatt 兜町 東京との初のコラボレーションを実施。山本山が発明した玉露を使用した限定メニューの提供に加え、6月28日には玉露テイスティングイベントを開